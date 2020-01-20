Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок Серии А.

В 20 туре чемпионата Италии Аталанта примет на своем поле скромный СПАЛ. С первых минут в старте гостей не будет Малиновского — Руслан остался в запасе. Также отмечаем, что в основе появятся Кальдара и Спортьелло.

Аталанта: Спортьелло — Толои, Кальдара, Паломино — Фрелер, Де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Сапата, Иличич

Запасные: Росси, Голлини, Мазьелло, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Джимсити, Да Рива, Хейденрих

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Игор — Стрефецца, Валоти, Миссироли, Дабо, Реца — Ди Франческо, Петанья

Запасные: Тиам, Летица, Вальдифиори, Флоккари, Мурджа, Томович, Палоски, Саламон, Каннистра, Янкович, Тунев

Матч Аталанта — СПАЛ начнется в 21:45 по киевскому времени.