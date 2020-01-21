Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аталанта в двадцатом туре Серии А принимала на своем поле СПАЛ. Бергамаски вышли вперед усилиями Иличича, но пропустили дважды в начале второго тайма.

Перевернуть игру подопечные Гасперини не смогли. Руслан Малиновский появился на поле на полчаса, но результативными действиями не отметился.

Аталанта — СПАЛ 1:2

Голы: Иличич, 16 — Петанья, 54, Валоти, 60

Аталанта: Спортьелло — Толои, Кальдара (Муриэль, 66), Паломино — Фрелер (Джимсити, 46), Де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес (Малиновский, 59) — Сапата, Иличич

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Игор — Стрефецца, Валоти (Вальдифиори, 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович, 85) — Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья

Предупреждения: Де Роон, Паломино — Валоти, Викари, Ди Франческо