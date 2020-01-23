Италия

Наполи и Интер близки к обмену футболистами.

Нападающий Интера Маттео Политано близок к переходу в Наполи. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.

По информации источника, стороны договорились об аренде 26-летнего итальянца на полтора года с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.

Примечательно, что в рамках сделки форвард Наполи Фернандо Льоренте отправится в обратную аренду до конца сезона в Интер, что положит конец слухам о трансфере Оливье Жиру из Челси.

Стоит также отметить, что Политано был близок к переходу в Рому. Футболист уже прошел медицинский осмотр в римском клубе, однако "нерадзурри" заморозили сделку по обмену на защитника Леандро Спинаццолу.

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