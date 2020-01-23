Италия

Миланский клуб заинтересован в хавбеке Наполи.

Интер и Наполи рассматривают возможность еще одного обмена игроками, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Миланский клуб обратился к руководству "адзурри" с предложением обменять полузащитника Матиаса Весино на Аллана.

В ближайшее время стороны должны встретиться, чтобы обсудить детали возможной сделки.

В подписании Аллана ранее был заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Интер и Наполи согласовали обмен Политано на Льоренте.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.