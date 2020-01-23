Миланский клуб заинтересован в хавбеке Наполи.
Матиас Весино, Getty Images
23 января 2020, 10:10
Интер и Наполи рассматривают возможность еще одного обмена игроками, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Миланский клуб обратился к руководству "адзурри" с предложением обменять полузащитника Матиаса Весино на Аллана.
В ближайшее время стороны должны встретиться, чтобы обсудить детали возможной сделки.
В подписании Аллана ранее был заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Интер и Наполи согласовали обмен Политано на Льоренте.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.