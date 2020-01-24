Италия

СПАЛ вернул себе защитника Кевина Бонифаци.

Кевин Бонифаци: А через год снова в Торино за 13 миллионов... фото ФК СПАЛ

Кевин Бонифаци: А через год снова в Торино за 13 миллионов... фото ФК СПАЛ

СПАЛ арендовал с правом выкупа Кевина Бонифаци у Торино — сообщил официальный сайт клуба из Феррары.

23-летний защитник уже подписал контракт с клубом, из которого в свое время перебрался в Турин, до 30 июня 2024 года.

Интересно, что воспитанник Торино был отправлен в аренду в СПАЛ на сезон-2018/19 с правом выкупа за 10 миллионов евро. По окончании аренды СПАЛ этим правом воспользовался, и тут же продал Бонифаци в... Торино за 11 миллионов. Теперь же в договоре аренды прописано право выкупа за 12 миллионов.

За свою профессиональную карьеру Бонифаци выступал за Торино (12 матчей во всех турнирах, 2 гола), Беневенто (5, 0), Казертану (8, 1) и СПАЛ (47, 5).

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