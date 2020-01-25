Италия

Римляне хотят подписать молодого вингера.

Рома нацелилась на приобретение нападающего Барселоны Карлеса Переса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне хотят подписать молодого вингера в январе и уже начали переговоры с руководством каталонского клуба. "Волки" рассматривают испанца в качестве замены для травмированного Николо Дзаньоло.

Перес является воспитанником Барселоны, дебютировав в первой команде в мае 2019 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Сосьедад готов отдать полузащитника Аднана Янузая в аренду Роме.

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