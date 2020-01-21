Аргентинец высказался о действующем наставнике Наполи.
Пауло Дибала, getty images
21 января 2020, 16:57
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился мнением о главном тренере Наполи Дженнаро Гаттузо, с котором он успел поработать в Палермо в 2013 году.
"Гаттузо — сумасшедший, но сумасшедший в хорошем смысле этого слова. В Палермо он мне очень помог, даже если это было в течение очень короткого периода времени".
"У меня много хороших воспоминаний о нем. Некоторые из них — не самые приятные, но такой уж он человек. Правда в том, что мне было очень приятно с ним работать", — приводит слова Дибалы Tuttosport.
Ранее сообщалось, что президент Наполи хочет уволить Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера и вернуть Карло Анчелотти.
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