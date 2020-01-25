Италия

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Италии против Ювентуса.

Дженнаро Гаттузо считает нынешний Ювентус идеальной командой, но верит, что победа Наполи над Лацио в Кубке Италии поднимет настроение его подопечным.

"Сарри построил в Ювентусе идеальную машину, – сказал на предматчевой пресс-конференции тренер Наполи. – Я очень уважаю его и его команду, но это не значит, что у нас нет шансов. Думаю, победа над Лацио и выход в полуфинал Кубка поднимет настроение игрокам Наполи, поможет сплотиться. Этот успех должен стать для нас поворотным моментом в сезоне".

Также Гаттузо прокомментировал кадровую ситуацию в команде: "Я не знаю, сыграет ли Максимович, но в заявке он точно будет. Кулибали вернется в строй примерно через неделю. Постепенно поправляется Мертенс. Что касается Аллана, то у него образовался отек, ему сделали МРТ, и играть против Ювентуса он точно не сможет. А поскольку у него как раз родился сын, я решил отпустить его домой. В связи с этим на его позиции скорее всего сыграет Демме".

Матч Наполи — Ювентус состоится в воскресенье, 26 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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