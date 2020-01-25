Италия

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не вышел в стартовом составе.

В очередном туре чемпионата Италии Аталанта будет в гостях противостоять Торино.

В стартовом составе гостей не оказалось украинца Руслана Малиновского. 26-летний футболист остался на скамейке запасных.

В текущем сезоне Малиновский отыграл 17 матчей в чемпионате и забил два гола.

Матч Торино – Аталанта начнется в 21:45 по киевскому времени.

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