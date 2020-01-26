Италия

Бергамский клуб демонстрирует феноменальную результативность в текущей кампании.

В 21-м туре Торино на своем поле принимал Аталанту. Достаточно неожиданно, но гости без особых сложностей не просто обыграли, а разгромили своего соперника со счетом 0:7.

Интересно, что бергамаски, благодаря результативности в этом матче, стали второй командой среди клубов из пяти лучших чемпионатов Европы по забитым мячам в текущем сезоне.

На счету Аталанты 57 голов в 21 поединке Серии А. По этому показателю подопечные Гасперини уступают только Манчестер Сити, который забил 65 мячей в 24 матчах английской Премьер-лиги.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино — Аталанта.

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