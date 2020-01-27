Гаттузо: Приду домой и буду думать о поражении от Фиорентины

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо — о матче против Ювентуса.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
27 января 2020, 00:59
Наполи сенсационно переиграл Ювентус в принципиальной встрече.
"Приду домой и буду думать о поражении от Фиорентины. Это шокировало меня. Мы обыграли две отличные команды – это хорошо, но у нас по-прежнему много проблем".
"Хочу поздравить ребят и поблагодарить за проделанную работу на протяжении семи дней. Нужно продолжать в том же духе, не сдаваться. Нужно быть сосредоточенными на Наполи на протяжении 24 часов в сутках", — приводит слова Дженнаро Гаттузо Football Italia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи – Ювентус.
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