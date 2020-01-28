Италия

"Адзурри" согласовали трансфер албанского защитника.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла должен стать игроком Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны ведут переговоры по трансферу албанского центрбека и уже согласовали последние детали.

Сумма сделки составит 20 млн евро, а еще 4 миллиона Верона может получить в качестве бонусов. Ожидается, что 19-летний игрок останется выступать в составе "желто-синих" на правах аренды.

В текущем сезоне Кумбулла провел 15 поединков в футболке Вероны, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Наполи подписал защитника Амира Ррахмани и оставил его в Вероне на правах аренды.

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