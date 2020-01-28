Италия

Римский клуб планирует усилить вратарскую линию.

Вратарь Кальяри Рафаэль этой зимой может пойти на повышение и присоединиться к Роме. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство "волков" связалось с представителями Кальяри и организовало встречу, чтобы обсудить потенциальный трансфер бразильца.

Рома планирует усилить вратарскую линию в связи с тем, что 22-летний Даниэль Фузато может покинуть клуб.

Стоит отметить, что за всеми состоявшимися трансферами итальянской Серии А вы можете следить на нашем сайте.

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