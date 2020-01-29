Италия

Полузащитник Эльче Гонсало Вильяр в среду, 29 января, может стать игроком Ромы.

Опорный полузащитник Эльче Гонсало Вильяр прибыл в Рим и проходит медицинское обследование в Роме — сообщает Sky Sport Italia.

Игрок молодежной сборной Испании (U-21, 4 матча) может заменить в Роме травмированного Амаду Диавара.

21-летний испанец выступал за Эльче В (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Валенсию В (32, 2) и первую команду Эльче (38, 2).

Ранее сообщалось, что медобследование в Роме проходит Карлес Перес из Барселоны.

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