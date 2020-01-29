Италия

"Россонери" не хотят усиливать конкурента своим защитником Рикардо Родригесом.

Предложение Наполи взять в аренду Рикардо Родригеса до конца сезона не устроило Милан — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Руководство "дьяволов" предпочитает отправить Родригеса в аренду в ПСВ, чем усиливать прямого конкурента.

Ранее сорвался трансфер швейцарца в Фенербахче, которому запретили подписывать Родригеса из-за нарушений правил финансового фейр-плей.

27-летний левый защитник (67 матчей, 8 голов за национальную сборную Швейцарии) выступал за Цюрих (46 матчей во всех турнирах, 2 гола), Вольфсбург (184, 22) и Милан (92, 4) проиграл конкуренцию за место в составе Тео Эрнандесу.

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