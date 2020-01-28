Италия

Швейцарец может снова поработать с Дженнаро Гаттузо.

Защитник Милана Рикардо Родригес этой зимой может усилить другой клуб из итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на издание RSI.

По информации источника, 27-летний швейцарец близок к переходу в Наполи. Стороны практически согласовали трансфер, поэтому в ближайшие несколько часов Родригес может подписать контракт с новым клубом.

Примечательно, что главным тренером неаполитанцев является Дженнаро Гаттузо, с которым Рикардо Родригес успел поработать в Милане.

В текущем сезоне швейцарский футболист провел за "россонери" всего пять матчей в Серии А, в которых результативными действиями он не отличился.

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