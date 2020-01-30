Италия

"Нерадзурри" присоединились к длинному списку претендентов на алжирца.

Нападающий Лестера Ислам Слимани, который в этом сезоне на правах аренды играет за Монако, интересен Интеру, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Миланцы в это трансферное окно ищут фактурного форварда, способного подменять Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Ранее их связывали с Оливье Жиру из Челси и Фернандо Льоренте (Наполи).

Слимани также пользуется спросом: интерес к нему приписывали Манчестер Юнайтед, Астон Вилле и Тоттенхэму.

В этом сезоне 33-летний алжирец забил семь голов и сделал семь ассистов в 13 матчах чемпионата Франции.