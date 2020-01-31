Италия

Эрвин Зуканович стал игроком СПАЛа.

Защитник Эрвин Зуканович присоединился к СПАЛу на правах свободного агента — сообщил официальный сайт клуба из Феррары.

Соглашение с 32-летним игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины (38 матчей, 0 голов) рассчитано до 30 июня 2020 года.

Зуканович ранее выступал за Железничар (7 матчей во всех турнирах, 0 голов), Аустрию Лустенау (20, 0), Зульцберг (5, 0), Юрдинген 05 (9, 0), Дерден (55, 2), Эйпен (37, 3), Котрейк (65, 9), Гент (38, 2), Кьево (29, 2), Сампдорию (19, 3), Рому (10, 0), Аталанту (19, 0), Дженоа (58, 0) и Аль-Ахли из Саудовской Аравии (4, 0).

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