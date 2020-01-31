Италия

Диего Лаксальт покинул Торино раньше срока.

Рувоводство Милана приняло решение прервать аренду Диего Лаксальта в Торино — сообщил официальный сайт "дьяволов".

26-летний уругваец (24 матча за национальную сборную), который может сыграть как в защите, так и в полузащите слева, а также закрыть весь левый фланг, должен был выступать в Торино до конца нынешнего сезона.

Лаксальт выступал за Дефенсор (15 матчей во всех турнирах, 1 гол), Болонью (15, 2), Эмполи (7, 1), Дженоа (117, 8), Милан (29, 0) и Торино (9, 0).

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