Италия

"Россонери" сделают последнюю попытку заключить контракт с американцем.

Милан продолжает работать над возможным трансфером 22-летнего Антони Робинсона из Уигана. Об этом сообщает BBC Sport.

Существенный интерес со стороны итальянского клуба длиться уже около двух недель и сегодня, в последний день трансферного окна, Милан все же попытается совершить сделку.

На фоне ухода из команды Рикардо Родригеса, трансфер Робинсона Милану еще более важен. За 22-летнего левого защитника Уиган требует 10 млн фунтов.

Футболист является воспитанником Эвертона, а также игроком сборной США. В этом сезоне он сыграл 27 матчей за Уиган в Чемпионшипе.

Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

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