"Россонери" попытаются подписать Винью, поскольку Родригес близок к уходу в ПСВ.
Матиас Винья (справа), Getty Images
29 января 2020, 21:24
Защитник Милана Рикардо Родригес с большой долей вероятности сменит клубную прописку до конца трансферного окна.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний швейцарец продолжит карьеру в ПСВ.
В связи с этим, руководство "россонери" начало поиски замены для Родригеса и обратило свое внимание на 22-летнего игрока уругвайского Насьоналя Матиаса Винью.
По информации источника, Милан уже сделал предложение по футболисту в размере 6,5-7 миллионов евро. Вдобавок, 20 процентов от следующей продажи Виньи должен получить Насьональ.
Ранее сообщалось, что Рикардо Родригес может перейти в Наполи, однако Милан отказался отдавать защитника в аренду своему конкуренту.
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