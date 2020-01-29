Италия

"Россонери" попытаются подписать Винью, поскольку Родригес близок к уходу в ПСВ.

Защитник Милана Рикардо Родригес с большой долей вероятности сменит клубную прописку до конца трансферного окна.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний швейцарец продолжит карьеру в ПСВ.

В связи с этим, руководство "россонери" начало поиски замены для Родригеса и обратило свое внимание на 22-летнего игрока уругвайского Насьоналя Матиаса Винью.

По информации источника, Милан уже сделал предложение по футболисту в размере 6,5-7 миллионов евро. Вдобавок, 20 процентов от следующей продажи Виньи должен получить Насьональ.

Ранее сообщалось, что Рикардо Родригес может перейти в Наполи, однако Милан отказался отдавать защитника в аренду своему конкуренту.

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