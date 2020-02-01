Колумбиец продолжит карьеру в составе "фиалок".
Кевин Агудело, ACF Fiorentina
01 февраля 2020, 09:21
Полузащитник Дженоа Кевин Агудело перешел в Фиорентину, сообщает официальный сайт флорентийского клуба.
Колумбийский хавбек присоединился к "фиалкам" на правах аренды до июня 2021 года.
Агудело выступал в составе Дженоа с августа 2019 года, перейдя из Атлетико Уила. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 14 поединков в футболке "грифонов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Фиорентина также подписала хавбека Вероны Софьяна Амрабата.
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