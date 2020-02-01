Италия

Колумбиец продолжит карьеру в составе "фиалок".

Полузащитник Дженоа Кевин Агудело перешел в Фиорентину, сообщает официальный сайт флорентийского клуба.

Колумбийский хавбек присоединился к "фиалкам" на правах аренды до июня 2021 года.

Агудело выступал в составе Дженоа с августа 2019 года, перейдя из Атлетико Уила. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 14 поединков в футболке "грифонов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фиорентина также подписала хавбека Вероны Софьяна Амрабата.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.