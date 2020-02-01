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Football.ua выделяет главные сделки завершившегося трансферного окна.

В январе было оформлено не так много переходов — но все же, есть трансферы, которые сумели удивить, а иногда и всколыхнуть рынок.

З. Алессандро Флоренци – из Ромы в Валенсию (аренда)

Часто ли вы видели случаи, чтобы в аренду уходил капитан команды? Это именно тот случай. После прихода Паулу Фонсеки роль защитника в команде снизилась. В результате – Сандро попробует свои силы в Ла Лиге (а бонусом к тому будет еще и плей-офф Лиги чемпионов), ну а капитаном Ромы впервые с 1998 года стал не римлянин – повязка перешла к Эдину Джеко.

З. Альваро Одриосола – из Реала в Баварию (аренда)

Альваро переходил в Реал в 2018 году в статусе одного из лучших правых защитников Ла Лиги и члена сборной Испании. Выбить из основы Мадрида Дани Карвахаля, однако, не получилось. Теперь Альваро получит шанс проявить себя в другом топ-клубе. Он точно будет получать игровое время, учитывая кадровую ситуацию в защите мюнхенцев, ну а дальше все зависит только от самого Альваро.

Одриосола – не первый за последние годы крайний защитник Реала, прибывший в Германию. Дани Карвахаль своей игрой за Байер заслужил возвращение в Реал, Ашраф Хакими благодаря выступлениям за Боруссию Д если и не вернется в клуб, то будет дорого продан. У Альваро есть все, чтобы повторить их успех.

Н. Пако Алькасер – из Боруссии Д в Вильярреал (23 млн евро)

Воспитанник Валенсии сходу зарекомендовал себя в Дортмунде в качестве настоящего суперсаба: в сезоне-2018/19 он забил 18 голов в Бундеслиге при том, что выходил в старте только в 11 матчах, а еще в 15 появлялся на замену. Однако большего не последовало. В нынешней кампании Пако зачастую мучили травмы, а после прихода Эрлинга Холанда шансы испанца на основу стали крайне низкими. В результате Боруссия без особых сожалений отпустила испанца домой – он постарается обрести себя в Вильярреале и заслужить вызов в сборную на Евро-2020.

Н. Стивен Бергвейн – из ПСВ в Тоттенхэм (30 млн евро)

Стивен Бергвейн рассчитывал покинуть ПСВ еще летом, однако клуб не захотел терять еще и четвертого ключевого игрока (после Ирвинга Лосано, Люка Де Йонга и Анхелиньо). Бергвейн остался, но даже его 15 очков по системе "гол+пас" (5+10) не помогли эйндховенцам: после 20 туров команда идет пятой, отставая на 11 очков от лидирующих АЗ и Аякса.

В Тоттенхэме помощь способного сыграть на обоих флангах Бергвейна будет очень кстати, ведь в отсутствие травмированного Харри Кейна роль центрфорварда придется исполнять вингерам Сон Хын Мину и Лукасу Моуре.

П. Дани Ольмо – из Динамо З в РБ Лейпциг (20 млн евро)

Испанский атакующий полузащитник уже перерос чемпионат Хорватии, сумев привлечь к себе внимание топ-клубов по всей Европе. Этой зимой Ольмо якобы четырежды отказал самой Баварии. В итоге Дани решил перейти в РБ Лейпциг, что выглядит взвешенным решением: у него не будет того огромного давления, которое обрушилось бы в Баварии, он поиграет под началом прекрасного тренера Юлиана Наггельсманна и, к тому же, вполне может выиграть Бундеслигу уже в этом сезоне.

Н. Кшиштоф Пьонтек – из Милана в Герту (27 млн евро)

Оказывается, путь от "нового Шевченко" до абсолютного разочарования занимает менее года. Кшиштоф Пьонтек ударно начал в Милане, но после девяти голов в Серии А за половину прошлого сезона последовали только четыре в нынешнем. После прихода Златана Ибрагимовича руководство Милана решило, что пора прощаться с поляком и продало, потеряв только на трансферной стоимости 8 млн евро.

Теперь же Кшиштоф стал одной из первых ласточек нового проекта Герты. Немецкий миллиардер Ларс Виндхорст заплатил более 200 млн евро за 49,9% акций клуба, а теперь потратил еще и около 80 млн на новых игроков. Можно ожидать появление новой силы в немецком футболе уже в ближайшем будущем.

Н. Златан Ибрагимович – из Лос-Анджелес Гэлакси в Милан (свободный агент)

Казалось бы, Ибрагимович закончился для европейского футбола еще весной 2018 года, когда отправился в Лос-Анджелес Гэлакси. Однако после двух сезонов в США Ибра решил вернуться в Европу и выбрал Милан.

Много говорилось о том, что швед поможет товарищам по команде показывать более высокие результаты, и это оказалось правдой. Милан после ничьей в первом матче Златана добыл пять побед подряд, Анте Ребич внезапно начал показывать, что его арендовали у Айнтрахта не зря, забив несколько важных мячей, прибавили Рафаэль Леау и Хакан Чалханоглу. Увы, до зоны Лиги чемпионов "россонери" слишком далеко, но вот в Лигу Европы попадать должны.

Н. Эрлинг Холанд – из РБ Зальцбург в Боруссию Д (20 млн евро)

РБ Зальцбург получил за норвежского бомбардира всего 20 млн евро – очевидно, столько было прописано в его контракте (кто же знал, что за полгода экс-игрок Мольде настолько сильно себя проявит?). Сумма трансфера, однако, выше этой цифры более, чем в два раза, утверждает журналист Николо Скира – предполагается, что еще 10 млн евро получил отец Эрлинга и 15 млн – агент Мино Райола.

Холанд в Германии долго запрягать не стал: два матча, два выхода на замену, пять голов. С такими темпами уже очень скоро кто-то выплатит клаусулу в 75 млн евро самой Боруссии.

П. Кристиан Эриксен – из Тоттенхэма в Интер (20 млн евро)

В эпоху, когда Шахтер якобы требует за Николая Матвиенко 35 млн евро, переход одного из лучших футболистов Премьер-лиги в Интер за 20 млн евро выглядит фантастикой. Объяснение простое: контракт датчанина заканчивался летом и продлевать соглашение он не хотел. Это находило отображение и на футбольном поле: в нынешнем сезоне Кристиан не демонстрировал обычного уровня – впрочем, как и весь Тоттенхэм.

СМИ утверждают, что он будет зарабатывать в Интере 10 млн евро в год – больше в Серии А получает только Криштиану Роналду. И обвинять датчанина в меркантильности абсолютно не стоит. Даже будучи игроком мирового класса, датчанин получал три-четыре миллиона евро в Тоттенхэме, который экономил на зарплатах из-за строительства стадиона. Так почему бы почти 28-летнему игроку не сделать выбор в пользу великого клуба, который предложил большие деньги?

П. Бруну Фернандеш – из Спортинга в МЮ (55 млн евро)

Бруну Фернандеш уже давно находился на радарах больших клубов Европы, а Манчестер Юнайтед связывали с трансфером португальца чуть ли не каждое окно. 55 млн евро сразу, 25 в виде бонусов – и переход наконец-то произошел.

Теперь португальцу нужно адаптироваться в кратчайшие сроки, чтобы показать, за что же были заплачены такие большие деньги – в Спортинге он демонстрировал невероятные показатели голов и ассистов. Позиция атакующего полузащитника была одной из самых проблемных в Манчестер Юнайтед, и Бруну выглядит игроком, способным это исправить.