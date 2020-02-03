Италия

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини получил приз "Золотая скамья".

Лучшим тренером сезона-2018/19 в Италии коллеги признали наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини, занявшего с "богиней" третье место в чемпионате. Для Гасперини это первая в карьере "Золотая скамья".

Второе место Ассоциация итальянских тренеров присудила Синише Михайловичу из Болоньи, который, несмотря на борьбу с лейкемией, продолжает успешно работать с командой.

Третьим стал Массимилиано Аллегри, ставший чемпионом с Ювентусом. В личном музее Аллегри уже хранится четыре "Золотые скамьи".

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