Италия

Наставник бергамского клуба высказался о разгромной победе над Торино со счетом 0:7.

В 21-м туре Торино на своем поле принимал Аталанту. Достаточно неожиданно, но гости без особых сложностей не просто обыграли, а разгромили своего соперника со счетом 0:7.

Главный тренер бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победный для своей команды результат встречи.

"Если бы мы играли так всегда, то возглавляли бы таблицу Серии А. К сожалению, случаются периоды, когда мы проседаем психологически или физически, и именно тогда мы теряем очки".

"Впрочем, порой мы выдаем хорошие выступления против больших клубов, но не добиваемся результата. Например, если бы Луис Муриэль реализовал пенальти в матче с Интером, а не сегодня, то было бы лучше", — заявил Гасперини в интервью телеканалу DAZN.

Итальянский специалист также высказался о предстоящих матчах в рамках Лиги чемпионов против Валенсии.

"Пока мы не думали об этом. У Валенсии тоже были некоторые взлеты и падения. Они обыграли Барселону, поэтому понятно, что нашему противостоянию будет уделено много внимания".

"Поединки с Валенсией с нетерпением ждут фанаты, но у нас есть несколько других матчей, о которых нужно подумать в первую очередь", — добавил Гасперини.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино — Аталанта.

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