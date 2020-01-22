Италия

Сергей Шевченко — об итальянском аналоге Кике Сетьена. Подходит ли Гасперини топ-клубам?

Назначение Кике Сетьена в Барселону – подарок как ценителям зрелищного футбола, так и любителям красивых историй. Немолодой тренер из провинции, который после долгих скитаний по "маленьким" клубам сумел раскрыться в Бетисе и заслужить приглашение от супергранда – отличный сюжет. Смело, интригующе и по-настоящему оригинально. В наше время топ-клубы либо ищут "гарантированные" кандидатуры (Клопп, Конте), либо доверяют своим легендам (Зидан, Лэмпард). Барса едва не выбрала один из этих путей, благо имелся очевидный вариант с Хави, но тот отказался, и каталонцы поставили на тренера не слишком раскрученного, зато обожаемого любителями Примеры за оригинальную игровую концепцию.

Итальянский аналог Сетьена – Джан Пьеро Гасперини. Они даже одногодки, оба родились в 1958 году. Гасперини тоже поднимался с низов (хоть у него и не было столь оригинальных мест работы, как сборная Экваториальной Гвинеи). Выводил Кротоне из Серии С в Серию В, затем поднимал Дженоа в элитный дивизион. Он много лет шел к нынешнему триумфальному отрезку, когда его Аталанта сначала чудесным образом выходит из группы Лиги чемпионов, а затем в двух домашних матчах кряду разносит Милан и Парму со счетом 5:0.

Если Сетьен "дослужился" до Барселоны, то аналогичный путь может проделать и Гасперини. Возможно, мы увидим его на скамейке итальянского или даже зарубежного гранда? Тем более Рома уже активно заманивала Джан Пьеро прошлым летом, но тот решил остаться в Аталанте. За счет чего Гасперини может быть интересен топ-клубам или, напротив, оставаться вне их поля зрения?

Взлёт "богини"

Здесь всё на поверхности. Результаты даже более впечатляющие, чем у Сетьена в Бетисе. До прихода Гасперини Аталанта была типичной командой из нижней части таблицы. Время от времени доходило до понижения в классе. Прозвище "королева провинции" команда получила благодаря стабильности. Даже покидая элиту, она неизменно туда возвращалась, в сумме проведя уже 59 сезонов.

Теперь "королевское" звание гораздо уместнее. В первом же сезоне при Гасперини Аталанты скакнула с 13-го места на 4-е и с тех пор не выпадала из зоны еврокубков. Третье место в прошлом году – лучший результат за всю историю клуба, ну а дебют в Лиге чемпионов мы наблюдали воочию. Решающий матч против Шахтёра стал знаковым для фанатов из Бергамо: перед домашней игрой с Миланом они даже вывесили небольшой баннер с датой поединка в Харькове. Идиллия, о которой сам Милан ныне только мечтает.

Цена и качество

При Гасперини прогрессируют футболисты, что и стало залогом успехов достаточно скромного клуба. Характерно, что у Аталанты в последние годы не было какой-то явной специализации. Раскрывались все: от молодых итальянцев (Кальдара, Гальярдини, Петанья) до возрастных легионеров (да хотя бы чудо-трио Гомес – Иличич – Сапата). Тренеру удавалось наладить прекрасную атмосферу в раздевалке и подобрать ключ к каждому игроку.

Аталанте удавалось зарабатывать на трансферном рынке. Каждое лето клуб продавал нескольких ведущих игроков, но им стабильно приобреталась подходящая замена. Постепенно Аталанта набрала вес. В 2019 году ей удавалось более-менее ровно совмещать игру на два фронта, а между делом еще и проводить реконструкцию стадиона – финансово "богиня" теперь чувствует себя куда увереннее. Неудивительно, что Рома, постоянно теряющая лидеров, так хотела заполучить этого тренера.

Очень специфично

Подавляющее большинство "птенцов Гасперини" объединяет специфическое качество: все они дивно хороши в Аталанте, а вот за ее пределами играют так себе. Кессье, Гальярдини, Конти, многие другие футболисты – от них на новых местах ждали куда большего.

Разгадка – в оригинальном стиле Аталанты. Во-первых, игровая схема, причем даже не сама по себе (в Италии много кто играет с тремя защитниками), а учитывая тонкости: как центрбеки, так и фланговые игроки действуют очень высоко, поддерживая атаки, в то время как атакующие полузащитники могут отходить в глубину поля. Во-вторых, высочайшая интенсивность, которая придает системе работоспособность. Очень много деталей, которые собираются в единый механизм лишь при определенных условиях.

Провал в Интере

Восемь с половиной лет назад эти условия не сложились. Гасперини после успешной работы в Дженоа заслужил приглашение в Интер. Разочарование – меньшее, что можно сказать об итогах этой попытки. Из пяти матчей в трех разных турнирах (чемпионат, Суперкубок и ЛЧ) "нерадзурри" проиграли четыре, еще один сведя вничью. После 1:3 с Новарой Гасперини был уволен, став единственным полноценным тренером в истории клуба, не добывшим ни одной победы.

Казалось бы, это и есть ответ на вопрос: "Что покажет Гасперини в топ-клубе?". Его "интеристский" провал отпугивает потенциальных работодателей, но нельзя возводить ту неудачу в абсолют. Интер после ухода Моуриньо надолго стал "гиблым местом" для тренеров. Там не получалось у Раньери, Маццарри, Манчини. К тому же, Гасперини достижениями в Аталанте заслужил еще один шанс.

Абсолютное доверие

С другой стороны, работа в гранде и работа в провинции принципиально отличаются. В Бергамо Гасперини дали возможность освоиться. Первые матчи во главе Аталанты принесли результаты, сопоставимы с Интером: одна победа и четыре поражения в пяти турах чемпионата. Тем не менее, Антонио Перкасси, президент клуба, доверял тренеру и не изменял своему подходу в будущем, когда у Аталанты случались неудачные серии.

В топ-клубах такого спокойствия не будет. Тренер подвергается колоссальному давлению: многотысячные болельщики (в Италии часто освистывают свою команду после малейших неудач), острая на язык пресса, разнообразные легенды клуба, чей авторитет порой давит на наставника. Наконец, футболисты, обладающие звездным статусом. Поди-ка совладай с такими, когда ты – отчасти выскочка, "гений из гаража".

Лучшее – враг хорошего?

Гасперини пока не спешит покидать Аталанту, наслаждаясь потрясающим результатом с командой, любовно выстроенной по кирпичику. В Бергамо он не просто уважаемый человек, а официально почетный гражданин города. Да и команда если не выросла до уровня гранда, то уже почти там. Интер на своем поле еле ноги унес благодаря сэйву Хандановича, а шансы попасть в четвертьфинал ЛЧ вполне рабочие. В еврокубках даже можно почувствовать себя хозяевами Сан-Сиро (хотя это, конечно, следствие проблем Аталанты с инфраструктурой).

Иногда лучшее становится врагом хорошего. Когда Маурицио Сарри пригласили в АПЛ, его решение покинуть Неаполь было внешне логичным. Но что получилось в итоге? Волшебный Наполи, утратив магию, за два года докатился до нынешнего плачевного состояния, а Сарри весь сезон критиковали болельщики Челси, которым был непонятен его стиль игры. Такова цена разрушенной гармонии. Если Гасперини уйдет в топ-клуб, Кальчо рискует потерять и его, и Аталанту.

Впрочем, иногда можно и помечтать. Если доводить аналогию с Сетьеном и Барселоной до предела, то это Ювентус, назначающий Гасперини. Итальянский случай, однако, получится еще любопытнее, ведь Гасп – самый что ни есть "ювентино". Он родился в пригороде Турина, воспитывался в школе Ювентуса (правда, за первую команду так и не сыграл), а с 1994 по 2003 год трудился в молодежных командах "бьянконери", причем добивался определенных успехов. Казалось бы, сумасшедшая зрелищность Аталанты и традиционный прагматизм "старой синьоры" находятся на разных полюсах футбольного мира, но ведь Юве, пригласив Сарри, выразил стремление меняться. Коренной туринец, покоривший провинцию и вернувшийся в родной клуб – может быть, такая история станет не менее гармоничной, чем божественный триумф "Золушки" из Бергамо.