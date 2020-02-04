Италия

"Россонери" не стали договариваться с сербским игроком.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич находился в шорт-листе руководства Милана в период январского трансферного окна, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в конечном итоге "россонери" отказались начинать переговоры с сербским футболистом, чей контракт завершается уже в конце текущего сезона.

Несмотря на то, что многие СМИ связывали имя Матича со многими другими командами, сам футболист уже успел заявил, что для него было бы предпочтительно продлить контракт с Юнайтед.

Ранее сообщалось, что ряды Милана пополнил на правах аренды полузащитник Алексис Салемакерс.