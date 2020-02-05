Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Италии между Лацио и Вероной завершился безголевым миром.
Лацио - Верона 0:0, Getty Images
05 февраля 2020, 23:53
В перенесенном из-за участия Лацио в матче за Суперкубок Италии поединке 17-го тура первенства Серии А Лацио упустил шанс опередить Интер и выйти на второе место.
Верона отстояла на Стадио Олимпико нулевую ничью (хотя обе команды имели достаточно моментов для взятия ворот) и теперь лишь на одно очко отстает от зоны Лиги Европы.
Лацио — Верона 0:0
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари (Марушич, 71), Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 71) — Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Велозу, Пессина, Лазович — Борини (Давидович, 89), Дзакканьи — Верре (Эйссерик, 70).
Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Хони — Ррахмани, Кумбулла.
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