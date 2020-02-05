Италия

Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Италии между Лацио и Вероной завершился безголевым миром.

В перенесенном из-за участия Лацио в матче за Суперкубок Италии поединке 17-го тура первенства Серии А Лацио упустил шанс опередить Интер и выйти на второе место.

Верона отстояла на Стадио Олимпико нулевую ничью (хотя обе команды имели достаточно моментов для взятия ворот) и теперь лишь на одно очко отстает от зоны Лиги Европы.

Лацио — Верона 0:0

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари (Марушич, 71), Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 71) — Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Фараони, Велозу, Пессина, Лазович — Борини (Давидович, 89), Дзакканьи — Верре (Эйссерик, 70).

Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Хони — Ррахмани, Кумбулла.

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