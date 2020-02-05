Италия

Спортивный директор Лацио Игли Таре сообщил, какую позицию клуб хотел усилить в январе.

Во время зимнего трансферного окна Лацио пытался подписать еще одного нападающего, но не преуспел в этом.

"У нас были опасения по поводу атаки, поэтому в январе мы пытались найти нападающего, – цитирует спортивного директора "орлов" Игли Таре Corriere dello Sport. – Кого именно и почему не подписали? Я не стану этого говорить. Это уже в прошлом. Сейчас нам нападающий не нужен. У нас вполне конкурентоспособная команда, которая способна добиваться любых целей".

Опасения Таре были связаны с травмой Корреа, однако дубль Кайседо в матче 22-го тура против СПАЛа должен немного успокоить руководство.

Кроме «неприкасаемого» Иммобиле (21 матч в Серии А, 25 голов) и травмированного Корреа (18, 6), в распоряжении Симоне Индзаги находятся нападающие Кайседо (16, 7), Хони (10, 0) и Адеканье (3, 1).

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