Италия

Менеджер подвел итоги поединка против Фиорентины.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказал свое мнение об игре 23-го тура чемпионата Италии, в котором его команда обыграла Фиорентину, благодаря голу хавбека бергамасков Руслана Малиновского.

"Это три очень важных очка, особенно на стадионе, где Аталанта не побеждала в течение 27 лет, и, тем более, против команды, которая находится в хорошей форме".

"Забитые нами голы продемонстрировали наше качество. Мы верили, что сможем выиграть поединок, и были сосредоточены, чтобы не пропустить контратаку в концовке встречи", — сказал тренер Sky Sport Italia.

К слову, гол Малиновского заслуживает отдельного внимания. Украинцу удался точный удар из-за пределов штрафной.