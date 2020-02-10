Италия

Интер выиграл суд первой инстанции по поводу защиты авторских прав на свое название.

Интер выиграл первый этап судебного процесса с клубом МЛС Интер Майами и команде Дэвида Бекхэма, возможно, придется сменить название — сообщает law.com.

Миланский Интер подал официальный протест в Патентное бюро США еще в 2014 году, считая, что права на название "Интер" принадлежат ему, а Интер Майами эти права нарушают.

Юристы МЛС готовят апелляцию, ссылаясь на то, что слово "Интер" в ходит в название нескольких спортивных клубов, и никто не может его узурпировать.

Интер Майями, одним из четырех владельцев которого является Дэвид Бекхэм (10% акций), Проведет свою первую игру в МЛС в следующем месяце.

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