Италия

Эмилиано Вивиано вскоре должен стать игроком "нерадзурри".

Основной голкипер Интера Самир Ханданович прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшую трещину в мизинце левой руки.

Травма 35-летнего словенца вынудила "нерадзурри" выйти на трансферный рынок, чтобы в срочном порядке найти замену своему вратарю.

Выбор руководства пал на бывшего голкипера сборной Италии Эмилиано Вивиано, который в данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Как сообщает журналист Николо Скира, Интеру удалось договориться с 34-летним вратарем, который подпишет с новым клубом соглашение до июня этого года с опцией продления еще на один сезон.

По информации различных итальянских СМИ, Вивиано в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр в Интере, за который он уже выступал с июля 2011 по январь 2012 года.