Италия

Вингер Сассуоло Жереми Бога ответил на вопросы одноклубников.

Сассуоло устроил необычное интервью для вингера: Жереми Бога ответил на вопросы товарищей по команде — Марлона, Рожерио и Траоре.

"Моя главная мечта и цель? Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов".

"В каком чемпионате мне легче играть? За последние четыре сезона я играл в самых лучших лигах Европы, но Серия А и Ла Лига больше подходят для моих данных — я быстр и техничен".

"Моя любимая игровая схема? Мне кажется, что комфортнее всего я чувствую себя при 4-3-3, но могу играть и при 4-4-2 или 4-2-3-1".

"Самый памятный момент за время выступлений в Сассуоло? Гол Буффону. Во-первых, я тогда только вернулся после травмы, и забить Ювентусу, да еще и легендарному Буффону — это было нечто!"

23-летний Бога провел 1 матч за национальную сборную Кот-д'Ивуар, а на клубном уровне выступал за Челси (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Ренн (33, 3), Гранаду (27, 2), Бирмингем (34, 2) и Сассуоло (50, 10).

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