Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о подготовке к матчу против Аталанты.

Накануне матча 24-го тура чемпионата Италии против Аталанты Паулу Фонсека пообещал, что, несмотря на кадровые потери, Рома будет играть только на победу.

"Нам предстоит поединок против команды, очень агрессивно и мастерски действующей в атаке, — сказал тренер Ромы на предматчевой пресс-конференции. — Возможно, это будет самый сложный для нас поединок в сезоне. Многие сейчас сомневаются в наших возможностях. Но я могу заверить, что мы можем провести замены в составе, но одно останется неизменным — наш боевой дух и стремление к победе".

Матч Аталанта — Рома состоится в субботу, 15 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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