Италия

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам.

Аталанте предстоит встретиться с Ромой в 24-м туре чемпионата Италии, а затем в 1/8 финала Лиги чемпионов встретиться с Валенсией, и Джан Пьеро Гасперини считает оба матча одинаково важными.

"Я не буду лукавить, утверждая, что мы полностью сконцентрированы на Роме и не думаем о предстоящей встрече с Валенсией, – сказал тренер Аталанты на пресс-конференции. – Шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов является уникальным для нас, и мы сделаем все возможное, чтобы им воспользоваться. Однако против Ромы мы сыграем сильнейшим составом и с полной самоотдачей, поскольку, по сути, это будет "плей-офф" за четвертое место у путевку в Лигу чемпионов".

Матч Аталанта — Рома состоится в субботу, 15 февраля, а поединок Аталанта — Валенсия пройдет в среду, 19 февраля.

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