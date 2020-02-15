Италия

Римляне хотят подписать француза свободным агентом.

Лацио проявляет интерес к нападающему Челси Оливье Жиру и хочет подписать его следующим летом.

Как сообщает издание The Telegraph, римский клуб обратился к опытному форварду с предложением подписать предварительный контракт.

Француз получил статус свободного агента следующим летом, и "орлы" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его. Сам же 33-летний игрок пока не готов принять предложение, так как надеется на возможность перейти в Тоттенхэм.

В текущем сезоне Жиру провел 7 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Челси отказался отпускать Жиру в Интер в январе.

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