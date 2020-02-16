Италия

Экс-нападающий Лацио и Интера Кристиан Виери прокомментировал предстоящий матч 24-го тура чемпионата Италии между своими бывшими командами.

По мнению Кристиана Виери, в нынешнем сезоне у Ювентуса наконец-то появились реальные конкуренты в Серии А.

"Все уже успели привыкнуть, что Ювентус доминирует в Серии А и с каждым годом становится все сильнее, – цитирует Виери Gazzetta dello Sport. – Но сейчас не только позиции Ювентуса оказались под угрозой, но и чемпионская гонка приобрела интерес, которого в Италии не было уже 10 или 15 лет".

"Я немного удивлен выступлениями Лацио, но при этом прекрасно понимаю, какую упорную работу проделали Игли Таре и Симоне Индзаги. Кто-то считает, что Лацио уже прыгнул выше головы, но, думаю, он еще не достиг своего максимума".

"Что касается Интера, то с Антонио Конте он надолго станет одним из лидеров Серии А. Особенно меня впечатляет пара форвардов Лаутаро Мартинес — Ромелу Лукаку. Мне кажется, что сравниться с ними может разве что тройка нападения из ПСЖ: Неймар-Мбаппе-Икарди".

Матч Лацио — Интер состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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