Фавориты противостояний

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Лацио в центральном поединке 24-го тура чемпионата Италии примет на своем поле Интер.

Лацио – Интер

Воскресенье, 16 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джанлука Рокки. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Лацио после 23 поединков находится на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от Интера и Ювентуса на один балл. Римляне несколько неожиданно подобрались к, казалось бы, нерушимому дуэту и теперь всерьез претендуют на чемпионство. После разгрома СПАЛа (5:1) были два очень непростых матча — "сухая" ничья с Вероной и минимальная победа над Пармой. "Орлам", если они действительно собираются выбраться на первое место, нужно делать заявление в этом поединке.

Интер, в свою очередь, на каком-то отрезке чемпионата отпустил Ювентус, но серия удачных результатов и потери соперника позволили команде Антонио Конте вернуться на первое место. Среди недели Интер играл против Наполи в Кубке Италии и потерпел поражение. Была проведена небольшая ротация, которая явно должна пойти на пользу.

Что касается истории личных встреч, то три из последних пяти поединков между командами завершились победой Интера. Также была минимальная победа Лацио и "сухая" ничья в рамках Кубка Италии. Командам довольно редко удается обменяться голами, а вот с тоталом больше 2,5 ситуация обстоит несколько лучше.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение "орлам", предоставляя на победу Лацио коэффициент 2,4. На команду Антонио Конте, в свою очередь, можно поставить с показателем 3,05, а ничейный результат оценивается в 3,45.