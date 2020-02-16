Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 24-го тура чемпионата Италии между Лацио и Интером.

Многие считают центральный матч 24-го тура первенства Серии А определяющим главного конкурента Ювентусу в борьбе за чемпионский титул. Но кто знает, возможно, именно в споре Лацио и Интера определится новый "король" футбольной Италии?

Лацио – Интер

Воскресенье, 16 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джанлука Рокки. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Сменявшие друг друга на вершине турнирной таблицы Ювентус и Интер как-то пропустили тот момент, когда к ним вплотную подобрался Лацио. Если же учесть, что в Италии при равенстве очков преимущество отдается команде, добившейся успеха в личных встречах, то ситуация на вершине совершенно запутана: в первом круге Интер выиграл у Лацио, но проиграл Ювентусу, а Лацио обыграл Ювентус. Поэтому теперь очень важно обыгрывать прямых конкурентов.

Обоснованность своих претензий на "скудетто" Интер доказал блестящим вторым таймом в Дерби делла Мадоннина, обыграв Милан со счетом 4:2 после 0:2 в первой половине встречи. Но затем смазал впечатление, проиграв первый полуфинальный матч Кубка Италии Наполи. Лацио же уже может похвастаться одним трофеем в сезоне — Суперкубком, выигранным у того же Ювентуса.

Антонио Конте не сможет рассчитывать на травмированных Сенси, Гальярдини и Эспозито, однако должен вернуться в строй капитан и основной вратарь Ханданович, пропустивший последние матчи из-за перелома мизинца. Учитывая наличие в составе соперника лучшего бомбардира Серии А Иммобиле, опыт и мастерство голкипера-ветерана будут совсем не лишними. Впрочем, готовность словенца будет оцениваться в последний момент, и вполне возможно, что в "рамке" останется Паделли.

Лишился своего капитана и Лацио. Луличу прооперировали голеностоп, и в игру он вернется не раньше, чем через шесть недель. Так что шанс проявить себя, скорее всего, получит Хони.

Учитывая, что "орлы" уже не обременены никакими задачами, кроме национального первенства, а Ювентус с Интером продолжают выступления в Кубке Италии и еврокубках, долгосрочная перспектива римлян выглядит довольно многообещающей.

Повыше шансы на победу "бьянкочелести" выглядят и в грядущем матче, учитывая, что "змеи" в среду провели непростой кубковый матч против Наполи, а "орлы" спокойно готовились к своему испытанию в Серии А.

Интересные факты

– Команды провели между собой 169 матчей во всех турнирах: 41 победа Лацио, 69 — Интера и 59 ничьих.

– В Риме в Серии А Лацио принимал Интер 76 раз: 26 побед, 22 поражения и 28 ничьих.

– Интер забивает не менее трех мячей в последних трех выездных матчах против Лацио во всех турнирах.

– Интер выиграл последние три выездных матча у Лацио во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Интер завершился со счетом 0:3.

– В первом круге также выиграл Интер — 1:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Лулич — Гальярдини, Эспозито, Сенси.

Под вопросом: Корреа (Лацио).

Слова

Симоне Индзаги, тренер Лацио:

"Немного необычно находится в нашем положении, но приятно, что Лацио считают претендентом на чемпионский титул. Но я считаю, что это вполне заслуженно. Теперь главное — не расслабляться, поскольку наши конкуренты очень сильны".

"Мы хорошо подготовились к матчу против Интера, и, как мне кажется, знаем, как нейтрализовать главную ударную силу соперника — Мартинеса и Лукаку. "На бумаге" Лацио уступает таким командам, как Ювентус, Интер, Рома и Милан, но все решается на футбольном поле. Я горжусь тем, чего достигла наша команда, и могу заверить, что останавливаться на достигнутом не входит в наши планы".

Антонио Конте, тренер Интера:

"Лацио — очень серьезная сила в итальянском футболе. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Италии, в этом — Суперкубок. У Лацио есть свой почерк, свой стиль, и это заслуга Симоне Индзаги".

"Этот матч обещает быть непредсказуемым и равным. Лично я назвал бы его поединком аутсайдеров чемпионской гонки. И так считает большинство. Но это как раз на руку и Интеру, и Лацио".

прогноз 1:1

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