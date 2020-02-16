Италия

Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии между Сампдорией и Фиорентиной.

Сампдория не смогла оказать достойного сопротивления Фиорентине в поединке 24-го тура первенства Серии А, поразив нужные ворота лишь один раз при счете 0:5.

Сампдория — Фиорентина 1:5

Голы: Габбьядини, 90 — Торсби, 8 (аг), Влахович, 18 (пен), 57, Кьеза, 40 (пен), 78.

Сампдория: Аудеро — Мурру, Тонелли, Колли, Берешиньски — Линетти, Бертолаччи (Виейра, 46), Рамирес (Депаоли, 67), Торсби (Янкто, 46) — Габбьядини, Квальярелла.

Фиорентина: Дроговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Дальберт, Дункан (Бенасси, 71), Бадель, Кастровилли (Пулгар, 67), Лирола — Кьеза (Геззаль, 81), Влахович.

Предупреждения: Мурру, Рамирес, Колли, Депаоли — Влахович, Бадель, Дункан.

Удаления: Мурру, 39 (вторая желтая) — Бадель, 44 (вторая желтая).

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