Италия

Массимо Ферреро ждет потенциальных покупателей.

Все члены совета директоров Сампдории отправлены в отставку, и в ближайшее время президент “блучеркьяти” Массимо Ферреро намерен назначить новых — сообщает Il Secolo XIX.

Первым еще на прошлой неделе был уволен вице-президент Самп Паоло Фиорентина, и, как полагает итальянское издание, остальные директора без восторга восприняли это решение.

Ферреро в прошлом году едва не продал Сампдорию американскому консорциуму, чьи интересы представлял легендарный Джанлука Виалли, но сделка не состоялась.

По словам Ферреро, он не собирается просто избавиться от клуба, а продаст его только надежному инвестору. Но он по-прежнему открыт для предложений.

В настоящее время Сампдория занимает 17-е место, лишь на одно очко оторвавшись от зоны вылета, и в 24-м туре сыграет с Фиорентиной в воскресенье, 16 февраля (начало в 16:00 по киевскому времени).

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