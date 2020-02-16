Италия

Маурицио Сарри стал вторым тренером Ювентуса, которому удалось выиграть 16 домашних матчей из первых 17-ти.

Победа Ювентуса над Брешией стала 16-й домашней во всех турнирах под руководством Маурицио Сарри в его первых 17-ти матчах на Альянц Стэдиум.

Единственным тренером в истории Ювентуса, кому удавалось добиться ранее такого же результата, был Карло Парола в 1960 году.

Свой следующий домашний матч Ювентус проведет в 26-м туре первенства Серии А против Интера 1 марта, так что обновить рекорд будет непросто.

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