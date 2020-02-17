В матче 24-го тура Серии А Лацио на своем поле сумел обыграть Интер

"Мы проиграли матч. Предпочел бы не забить гол, а победить. Но так не вышло. Впереди много матчей, нужно оправиться как можно скорее и готовиться к следующей встрече".

"Конечно, мы еще в гонке за титул Серии А. Можно взять много очков в следующих играх, уверен, мы вернемся на победный путь", — приводит слова Эшли Янга Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио – Интер

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