Италия

Защитник Интера Эшли Янг — о поражении в матче против Лацио (1:2).

В матче 24-го тура Серии А Лацио на своем поле сумел обыграть Интер.

"Мы проиграли матч. Предпочел бы не забить гол, а победить. Но так не вышло. Впереди много матчей, нужно оправиться как можно скорее и готовиться к следующей встрече".

"Конечно, мы еще в гонке за титул Серии А. Можно взять много очков в следующих играх, уверен, мы вернемся на победный путь", — приводит слова Эшли Янга Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио – Интер.