Защитник Интера Эшли Янг — о поражении в матче против Лацио (1:2).
ЭШЛИ ЯНГ, GETTY IMAGES
17 февраля 2020, 11:24
В матче 24-го тура Серии А Лацио на своем поле сумел обыграть Интер.
"Мы проиграли матч. Предпочел бы не забить гол, а победить. Но так не вышло. Впереди много матчей, нужно оправиться как можно скорее и готовиться к следующей встрече".
"Конечно, мы еще в гонке за титул Серии А. Можно взять много очков в следующих играх, уверен, мы вернемся на победный путь", — приводит слова Эшли Янга Football Italia.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио – Интер.