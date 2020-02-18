Италия

Контракт колумбийского хавбека с Реалом истекает в июне 2021 года.

Полузащитник Реала Хамес Родригес следующим летом может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, "сливочные" готовы рассмотреть вариант с продажей 28-летнего колумбийца следующим летом.

Дело в том, что действующее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года, поэтому Реал хотел бы выручить с его продажи хоть какую-нибудь сумму.

По информации источника, одним из претендентов на Хамеса Родригеса является туринский Ювентус, который предстоящим летом может сделать по колумбийскому полузащитнику предложение.

Ранее сообщалось, что этой зимой руководство Реала не стало отпускать Хамеса в аренду.

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