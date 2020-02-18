Италия

Итальянец согласовал годичное соглашение с клубом.

Защитник Джорджо Кьеллини может в ближайшее время подписать новый контракт с Ювентусом, сообщает портал Goal.com.

Туринский клуб хочет сохранить в команде опытного центрбека и предложил ему годичный контракт. Ожидаются, что стороны оформят новое соглашение в ближайшее время.

Кьеллини выступает в составе Ювентуса с 2005 года, перейдя из Фиорентины. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 2 поединка в футболке "бьянконери", отличившись одним голом.

Кьеллини недавно восстановился после травмы и провел первый матч после долгого перерыва.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.