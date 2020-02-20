Италия

Хорват поделился мнением о выступлениях в составе итальянского клуба.

Нападающий Анте Ребич прокомментировал свои недавние успехи в составе Милана после того, как провел неудачную первую половину сезона.

"У меня просто не было подходящей возможности. Когда мне выпадает такая, я обычно ею пользуюсь. Наконец-то я могу выступать регулярно и показывать свои способности. Теперь все хорошо.

Мне не кажется, что итальянская лига легче немецкой. Выступление вместе с Ибрагимовичем очень помогает. Получаю удовольствие наблюдать за его мастерством и опытом каждый день", – приводит слова Ребича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 22 поединка в футболке "россонери", отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан хочет выкупить Ребича у Айнтрахта.

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