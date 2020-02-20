Голкипер Интера до конца не восстановился после травмы.
Самир Ханданович, фото getty images
20 февраля 2020, 14:57
Самир Ханданович в начале февраля получил травму мизинца, из-за которой пропустил последние матчи Интера.
Calciomercato сообщает, что голкипер не успеет восстановиться и к игре 25 тура чемпионата Италии против Сампдории.
Отметим, что Интер даже рассматривает вариант с приглашением Вивиано пока Ханданович восстанавливается.
Начало матча, который состоится в воскресенье, 23 февраля, запланировано на 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.