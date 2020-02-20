Италия

Голкипер Интера до конца не восстановился после травмы.

Самир Ханданович в начале февраля получил травму мизинца, из-за которой пропустил последние матчи Интера.

Calciomercato сообщает, что голкипер не успеет восстановиться и к игре 25 тура чемпионата Италии против Сампдории.

Отметим, что Интер даже рассматривает вариант с приглашением Вивиано пока Ханданович восстанавливается.

Начало матча, который состоится в воскресенье, 23 февраля, запланировано на 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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