Италия

Итальянский специалист высказался о возможном трансфере Оливье Жиру.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал слухи, которые связывают форварда Челси Оливье Жиру с возможным переходом в его команду.

Итальянский коуч не стал исключать, что французский нападающий мог бы идеально вписаться в схему игры Лацио.

"Скажу, что мы будем пытаться подписать только того футболиста, который сможет по-настоящему усилить Лацио и принести пользу нашей команде".

"У нас есть несколько проблем в атаке из-за травмы Хоакина Корреа, так как Фелипе Кайседо и Чиро Иммобиле в последнее время много играют".

"Жиру, конечно, помог бы нам, но мы должны продолжать двигаться вперед, и я постараюсь поспособствовать прогрессу Бобби Адеканьи", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Ранее сообщалось, что Челси, несмотря на желание Жиру уйти этой зимой, заблокировал его трансфер. "Пенсионеры" готовы расстаться с французом только в том случае, если подпишут Мертенса.

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