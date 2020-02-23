Италия

Если поединок 25-го тура чемпионата Италии между Вероной и Кальяри состоится, то пройдет без зрителей.

Существует вероятность, что поединок 25-го тура Серии А Верона — Кальяри, отмененный из-за эпидемии коронавируса, пройдет в понедельник, 24 февраля — сообщает Tuttomercatoweb.

Заинтересованные стороны обсуждают возможность проведения матча без зрителей, однако вероятность этого достаточно мала.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса в итальянских регионах Ломбардия и Венето руководство Серии А отменило четыре матча чемпионата: Верона — Кальяри, Интер — Сампдория, Аталанта — Сассуоло и Торино — Парма.

Также пока неясна судьба ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Интер — Лудогорец.

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