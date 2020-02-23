Италия

Ранее по этой же причине были отменены три других игры Серии А.

Игра 25-го тура Серии А между Торино и Пармой перенесена, сообщил официальный сайт "быков". Новая дата матча пока неизвестна.

Это уже четвертая игра Серии А, которую отменили из-за вспышки коронавируса. Также сегодня не состоятся матчи Интер – Сампдория, Верона – Кальяри и Аталанта – Сассуоло.

В Италии в регионах Ломбардия и Венето было зафиксировано 25 случаев коронавируса, два из которых привели к летальному исходу.

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